Gneven : Gneven setzt auf Hydranten

von Katja Müller

29. Juli 2019, 09:28 Uhr

Die Brandschutzbedarfsplanung hat es ans Licht gebracht: Die Gemeinden müssen nachbessern. Auch in Gneven werden nun zusätzliche Hydranten eingebaut. Wo genau und wann, darüber beraten die Gemeindevertreter während ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am nächsten Montag, 5. August. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindehaus am Hang.