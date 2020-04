Holthusen: Zusammenstoß zwischen zwei Autos

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

07. April 2020, 11:43 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Dienstagmorgen in Holthusen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein nach links abbiegendes Auto mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW zusammen. Dabei wurde der Fahrer des entgegenkommenden Wagens leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Beide Unfallautos mussten anschließend abgeschleppt werden.