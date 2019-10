Alt Schlagsdorf : Igelsee-Fest: Fangfrischer Fisch und Seemannsromantik

Fest am Igelsee bei Alt Schlagsdorf

von Katja Müller

23. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Fischer Fisch aus dem See. Das gibt es am Wochenende wieder bei Walter Piehl. Der Alt Schlagsdorfer lädt Sonnabend und Sonntag zum Fischerfest an den Igelsee bei Alt Schlagsdorf ein. Neben prächtigen Karpfen gibt es reichlich Regionales, viel frischen Fisch und Musik. Am Sonnabend kommen zwei Shanty-Chöre und sorgen für zünftiges Ambiente. Am Sonntag präsentiert Musiker Per Rippert den Besuchern des Fischerfestes Seemannsromantik. Am Sonntag um 11 Uhr startet das Frauenfischen, bereits Sonnabend sind die Männer dran.