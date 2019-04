Karow : Kälberdamen auf dem Laufsteg

von svz.de

01. April 2019, 07:40 Uhr

Zur zweiten Auflage der „Young Vision“ -Show lud die Rinderallianz in Karow. 2014 fusionierten die Zuchtverbände von Sachen -Anhalt und MV. Mitstreiter in diesen Bundesländern fanden sich nun in der Zarchliner Straße ein, um ihre weiblichen Tiere bewerten zu lassen. Über zwei Tage maßen sich Jungzüchter in verschiedenen Wettbewerben wie Teamwettbewerb, Typtierwettbewerb und dem Clipping - dem gleichmäßigen Fellschnitt. Celine Nagel. Die Zehnjährige aus dem Milower Land in Sachen-Anhalt wuchs quasi mit den Rindern auf. Am Sonnabend nahmen 69 Teilnehmer am Vorführwettbewerb teil. Hier konnten weibliche Kälber im Alter von vier Wochen bis zu 15 Monaten gezeigt werden. Nach dem Vorführwettbewerb, in welchem sie den sechsten Platz belegte, ging es weiter mit dem Typtierwettbewerb.