Versorgung in Asklepios Klinik Parchim : Kinderklinik in Crivitz vor dem Aus

06. Dezember 2019, 11:07 Uhr

Die Asklepios Klinik Parchim und die MediClin-Klinik am Crivitzer See werden ihre Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe an einem Standort bündeln. Beide Klinken haben beschlossen, ihre gynäkologischen und geburtshilflichen Fachabteilungen ab dem 1. Januar 2020 in der Asklepios Klinik Parchim zusammenzuführen und entsprechend in Crivitz zu schließen.

Die Geschäftsführungen beider Kliniken gibt als Grund die rückläufige Geburtenzahl an den Standorten an.

Mehr Information folgen in Kürze.

