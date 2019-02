Crivitz : Kitasanierung: Stadt muss Abstand für Ausweichobjekt zahlen

Crivitz muss 20 000 Euro für Ausweichräume zahlen

von Katja Frick

23. Februar 2019, 12:00 Uhr

Während der ab dem Sommer anstehenden Sanierung der Kita „Uns Lütten“ in Crivitz muss die Hälfte der 156 Kinder in einem Ausweichobjekt untergebracht werden. Das Gebäude für die Drei- bis Sechsjährigen in der Crivitzer Neustadt wird in zwei Bauabschnitten erneuert. Die Außenstelle der Kita auf Zeit soll das ehemalige „Crivitzer Bistro“ im Gewerbegebiet werden (SVZ berichtete). Nun wurde bei der Stadtvertretersitzung bekannt, dass Crivitz 20 000 Euro Abstand an den ehemaligen Betreiber bezahlen soll. „Der ehemalige Betreiber möchte das Geld für seine Einrichtung. Für die Bestuhlung des ehemaligen Festraumes, für Tische, Geschirr und die Kleinküche“, erläutert Helmuth Schröder, stellvertretender Bürgermeister der Kleinstadt. Diese zusätzliche Summe würde jedoch nicht den Finanzplan für das Vorhaben sprengen. „Die Stühle, Tische und das Geschirr können wir sehr gut für andere öffentliche Einrichtungen unserer Stadt verwenden. Da haben schon mehrere Bedarf angemeldet. Für diese Anschaffungen hätten wir sonst auch Geld ausgeben müssen“, so Schröder. Die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Bistro in der Parchimer Straße sollen am 1. Mai beginnen. Dabei sollen drei Räume für die Betreuung der Kinder entstehen. Für die Sanierung der Kita muss Crivitz einen Eigenanteil von 1,4 Millionen Euro aufbringen.