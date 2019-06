Sommersportfest : Leezener SV feiert

von svz.de

26. Juni 2019, 08:49 Uhr

Die Ferien starten in Leezen mit dem Kindersportfest. Am Sonnabend, 29. Juni, lädt der Leezener Sportverein zum diesjährigen Sommersportfest ein. Allerlei sportliche Aktivitäten und Erlebnisse warten darauf von Jedermann entdeckt und absolviert zu werden. An und in der Turnhalle warten auf die kleinen und großen Sportfreunde, Gäste und Besucher neben sportlicher Betätigung, Spaß und Unterhaltung. Wieder dabei sind das mobile Sportangebot der Sportjugend MV, Torwandschießen, Kronenkorkenschießen, die Kinderfeuerwehr, das Kettenkarussell und das Fungee Trampolin. Ab 11 Uhr wird Sabine Zinnecker mit ihrem Puppenspiel erwartet. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte „Blick auf Schwerin“.