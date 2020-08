Lübstorf: 78-Jährige hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt

Avatar_prignitzer von svz.de

06. August 2020, 13:51 Uhr

Mittwochmittag wurde die Polizei in Gadebusch über einen Parkplatzunfall auf dem Gelände eines Einkaufmarkts in Lübstorf informiert. Dort, so der Hinweisgeber, habe eine ältere Dame beim Ausparken ihres Pkw ein anderes Fahrzeug touchiert. Sie sei ausgestiegen, hätte sich den Schaden angesehen und den Ort verlassen. Anhand des übermittelten Kennzeichens ermittelten die Gadebuscher Polizisten die 78-jährige Fahrzeughalterin und suchten diese auf. Am Fahrzeug der Frau fanden die Beamten Unfallspuren und sicherten diese. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.