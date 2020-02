Kieswerk Pinnow : Mit Containern gegen den Schall

Kiesunternehmen Otto Dörner will mit einer Lärmschutzwand die Emissionen mindern

von Christina Köhn

18. Februar 2020, 18:29 Uhr

Aktuell ist es ruhig in Pinnow. Die Fenster in den umliegenden Häusern vibrieren nicht. Denn die Siebmaschine zum Kiesabbau auf dem Gelände in Pinnow Nord ist momentan nicht in Betrieb.

„Wir haben in den vergangenen Wochen Änderungen und Einstellungen an der Siebmaschine vorgenommen, um die Entstehung von tieffrequentem Schall während des Siebprozesses zu reduzieren“, erklärt Gert Walther, kaufmännischer Leiter des Abbauunternehmens Otto Dörner in Consrade, in einem Schreiben an die Bürgerinitiative „Verträglicher Kiesabbau für Mensch und Natur Pinnow Nord“, kurz VKP. Dafür sei das Rohr für den Sandtransport demontiert worden. Das hatten einige Anwohner sowie Mitglieder der VKP bemerkt. Und sich gefragt, was dort passiere. „Der Abbau dient der Vorbereitung weiterer Maßnahmen zur Minderung der Emission“, erklärt Walther.

In den kommenden Tagen wird die Firma Dörner die Siebmaschine umdrehen, um für eine Abschirmung des Schalls in Richtung der Wohnbebauung zu sorgen. Zudem soll eine Lärmschutzwand aufgebaut werden, direkt an der Siebmaschine. „Ursprünglich hatten wir dieses ja mit Strohballen geplant, mussten die Idee jedoch aufgrund der notwendigen Höhe aufgeben“, erklärt Gert Walther. Nun sollen es Container richten. Das Kiesunternehmen geht davon aus, dass mit der Lärmschutzwand nicht nur der tieffrequente Schall reduziert werde. Auch die restlichen Geräusche sollen dadurch drastisch vermindert werden.

Für Martin Mildner, Sprecher der Bürgerinitiative, sind das gute Nachrichten: „Die in Aussicht gestellten Schritte bewerte ich als sehr positiv.“ Nun müssten unbedingt die Schallmessungen durchgeführt werden, die vergangene Woche witterungsbedingt ausfallen mussten, fordert Mildner. Das sieht auch das Unternehmen Otto Dörner so. „Sobald das Wetter es zulässt, können die Messungen durchgeführt werden. Die Anlage ist kurzfristig wieder einsatzbereit“, sagt Gert Walther. Dabei sei es erforderlich, dass ein Gutachter dabei ist. „Zudem müssen die Emissionen aller drei Aggregate – sowohl Stromerzeuger als auch Saugbagger und der Siebturm – im Sinne einer ergebnisoffenen Prüfung gemessen werden.“ Sollten bei den Messungen die Richtwerte überschritten werden, wird der Betrieb des betreffenden Teils der Anlage sofort eingestellt, sichert die Firma Dörner zu.