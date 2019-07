Zapel : Musik , die entschleunigt

von svz.de

31. Juli 2019, 07:20 Uhr

„Lieder der inneren Reise“ ist das Motto, unter dem das Duo „Neue Horizonte“ aus Neuenkirchen am Schaalsee in der Dorfkirche von Zapel ein Konzert gibt. Es findet am Sonntag, dem 4. August, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Ingeborg Sawade und Berthold Paul bilden das Duo „Neue Horizonte“. Sie tragen ruhige, klangschöne Musik vor – mit Querflöten, großen Gongs und anderen Instrumenten. Das Publikum kann sich auf eine besondere Veranstaltung mit entschleunigender Musik freuen, so die Künstler. Der Eintritt zum Konzert frei. Am Ende wird um eine Spende gebeten.