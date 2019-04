Leezen : Projekt zur nachhaltigen Entwicklung

von svz.de

Über die Beteiligung der Gemeinde Leezen am Projekt „Nachhaltige Entwicklung“ beraten die Mitglieder der Gemeindevertretung Leezen am kommenden Mittwoch von 19 Uhr an im Mehrzweckraum der Sporthalle. Die Sitzung ist öffentlich. Anregungen der Bewohner können hier beim Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde geäußert werden. Die Vertreter werden auf ihrer Sitzung auch über verschiedene Anträge zu Grundstückszufahrten beraten.