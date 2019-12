Rastow: Haltepunkt mit rechten Parolen beschmiert

Avatar_prignitzer von Bundespolizeiinspektion Rostock

09. Dezember 2019, 10:12 Uhr

Unbekannte(r) Täter beschmierte(n) am Haltepunkt Rastow sämtliche Wetterunterstände, Bänke, Papierkörbe und Oberleitungsmasten mit verfassungsfeindlichen Parolen.

Dieses teilte die 3-S-Zentrale dem Bundespolizeirevier Schwerin am 07.12.2019 gegen 00:15 Uhr mit. Der Tatzeitraum kann auf die Abend- und Nachtstunden des 06.12.2019 eingegrenzt werden.

Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über die DB AG wurde die sofortige Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer hat auffällige Personen am bzw. in unmittelbarer Nähe des Haltepunktes Rastow in dem oben benannten Tatzeitraum beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.