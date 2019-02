Crivitz : Schüler auf der Bühne

Bereits zum 16. Mal zeigten Gymnasiasten in ihr Können

von Katja Frick

01. Februar 2019, 21:00 Uhr

Gute Laune am Donnerstagabend im Foyer des Gymnasiums Crivitz. Jugendliche rezitierten unter dem Applaus ihrer Mitschüler, Eltern und Lehrer aus dem Theaterstück „Antigone“, tanzten nach Hiphop-Beats oder gaben Rocksongs. Es war wieder „Vorstellbar“. „Das machen wir immer am letzten Tag vor der Zeugnisausgabe, im Sommer und Winter“, erklärte Schulkoordinatorin Petra Pillat. „Heute zum 16. Mal.“ Die Idee für dieses Format hatten sie und Musiklehrer Torsten Jahnke gemeinsam vor acht Jahren. „Wir wollten, dass die Schüler die Möglichkeit haben, das was sie im Unterricht oder in ihrer Freizeit erarbeiten, auch einmal auf der Bühne zu präsentieren“, so Jahnke. Er unterstützte mit seinem Saxophon die Schülerband. Zu dieser gehören vier weitere Saxophonisten, eine Schlagzeugerin, eine Keyboarderin, je ein Bass- und Leadgitarrist sowie drei Sängerinnen: Jette Güldner, Lilith Zoller und Luca Künze.

„Ich finde toll, dass die Schüler hier so etwas machen“, sagte Thilo Kreimer, erst seit Oktober neuer Leiter des Gymnasiums. „Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden“, verriet er am Rande. Und auch, dass zehn Schülerinnen der Bildungseinrichtung bei der Demonstration für eine besseres Klima „Fridays for Future“ in Schwerin teilnehmen wollten.