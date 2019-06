Sportplatz : Sommerfest in Frauenmark

von svz.de

25. Juni 2019, 08:07 Uhr

Mittlerweile ist es zu einer schönen Tradition im Dorf geworden, zu Beginn der Sommerferien mit allen Frauenmarkern und Gästen ein fröhliches Fest zu feiern. So soll es auch in diesem Jahr wieder sein. Am 29. Juni geht es um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz los. Gefeiert wird in diesem Jahr vor allem auch, dass der neue Spielplatz fertig ist.