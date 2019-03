Romme-Runde in Göhren : Spaß ist bei diesen Damen Trumpf

Göhrener Frauen treffen sich einmal im Monat und kämpfen beim Rommé um die wenigsten Punkte – Männer dürfen hier nur bedienen

von Katja Müller

25. März 2019, 05:00 Uhr

Bube, Dame, König und wieder kein Ass. Geschweige denn ein Joker. Elfi Markowski nimmt es gelassen. Auch wenn es vorerst der letzte Rommé-Abend im Göhrener Gemeindehaus ist. Die Geselligkeit ist ihr wichtiger als der Sieg. Auch bei den mehr als 20 anderen Damen hat die gute Laune stets Trumpf. Von Oktober bis März treffen sie sich monatlich zum Karten spielen. Einige reisen für diese ganz besondere Art der Geselligkeit sogar aus Parchim, Schwerin oder Pokrent an, wie Gudrun Köhler. „Wir haben mal in Göhren gewohnt und ich habe schon früher an den Runden teilgenommen“, erklärt sie. Gudrun Köhler genießt diese Abende mit guten Freundinnen – und ohne Männer. Denn diese treffen sich zum Skat im Feuerwehrhaus. „Wir haben nur zwei, die uns bedienen“, erklärt Elfi Markowski. Von den Damen werden sie liebevoll „Fräulein“ gerufen, wenn Getränke gewünscht werden. Die Herren nehmen es mit Humor und bringen gern Tee, Bier oder Sekt oder auch mal einen Schnaps. „Macht eine von uns Rommé-Hand, dann ist eine Tisch-Runde fällig“, erklärt die Organisatorin. An diesem Abend gibt es zudem für alle ein Glas Sekt: Ein Prosit auf einen 70. Geburtstag, eine Goldene Hochzeit und ein frisch vermähltes Paar in der Rommé-Runde. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die seit mehr als 15 Jahren zusammenkommt. Einige kennen sich seit Jahren, manche erst wenige Monate. „Es ist eine schöne Art, auch die neuen im Dorf zu integrieren und die, die weggezogen sind, nicht aus den Augen zu verlieren“, erklärt Sabine Witt, sie kümmert sich mit Elfi Markowski um einen reibungslosen Ablauf und die Terminkoordination. „Wir sprechen uns vorher ab, so dass möglichst viele dabei sind“, erklärt Elfi Markowski. Beide sorgen auch für die Geschenke. Jede Dame nimmt am Ende einen Preis mit nach Hause. An diesem Wochenende gab es für Christa Engelland (1.), Gudrun Köhler (2.), Monika Tschuschner (3.), Sabine Witt (4.) und Ingrid Löwe sogar einen weiteren. Sie räumen bei der Ehrung der Gesamtsieger ab. Denn gespielt wird erst wieder im Oktober.