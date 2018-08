Schwerin : Stau auf der Reiferbahn

Bauarbeiten beim Schlossparkcenter können zu Beeinträchtigungen führen

von bert

28. August 2018, 15:43 Uhr

Wegen Bauarbeiten in der Reiferbahn ist die Zufahrt zum Schlosspark-Center derzeit nur von der Wittenburger Straße möglich. Für die Ausfahrt kann die Reiferbahn aber genutzt werden. Grund für die Verkehrsbeeinträchtigung sind Reparaturarbeiten der Stadtwerke an der Fernwärmeleitung in der Reiferbahn. Sie sollen am 7. September abgeschlossen sein.