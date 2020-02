EHC Warsow/Kothendorf : Tempo, Technik, Torgefahr beim Eishockey

Das Umland hat sportlich viel zu bieten – heute: Spieler des EHC Warsow/Kothendorf können auch ohne Schnee und Eis Hockey spielen

Avatar_prignitzer von Carla Schwalvenberg

27. Februar 2020, 05:00 Uhr

Wie sportlich ist das Schweriner Umland? Welche Sportarten gibt es? Und was haben die Sportvereine neben Fußball, Handball und Volleyball noch zu bieten? Ob auf dem Eis, der Kegelbahn oder in den zahlreichen Sporthallen, überall sind sie im Umland zu finden – die Randsportarten. Nur leider viel zu wenig bekannt, das soll sich jetzt ändern. Vielleicht können wir ja Ihren Ehrgeiz wecken? Heute: die Eishockeyspieler des EHC Warsow/Kothendorf.

Sie verzichten trotz Wetter nicht auf ihren Sport

„Wenn Schnelligkeit, der Schläger in der Hand und das Eis unter den Kufen zusammen kommen, macht das schon wahnsinnig viel Spaß“, sagt der Trainer des EHC Enrico Templin. Pausenlos gleiten die Spieler von der einen Seite zur anderen und stellen ihre koordinativen Fähigkeiten unter Beweis. Der Puck rauscht über das Eis – die Spieler hinterher. Diesen Winter jedoch ausschließlich in der Eishalle in Malchow. Die letzten Monate liefen nicht gerade nach den Vorstellungen der Hobbyspieler. „Die milden Temperaturen ließen es einfach nicht zu, die selbst angelegte Eisbahn in Warsow zu benutzen“, sagt Templin. Doch auf ihren Sport verzichten wollen die Spieler des EHC auch nicht. Die etwa 20 Mitglieder sind alle zwei Wochen in Malchow auf Kufen unterwegs.

Der EHC stellt eine Senioren- und eine Jugendmannschaft auf. Die Senioren spielen in der vor vier Jahren gegründeten Hobbyliga Mecklenburg-Vorpommern mit sieben weiteren Vereinen um die regionale Meisterschaft.

Wunsch nach einer mobilen Eishalle

Neben den regulären Partien bereiten sich die Sportler des EHC auch in einem Trainingslager in Bad Sachsa bei Göttingen auf die Saison vor. „Die Möglichkeit vor Ort zu trainieren, würde die Situation deutlich verbessern“, so Templin. Auch die Nachwuchsarbeit sei dadurch enorm eingeschränkt. „Besonders die Eltern schrecken vor den langen Fahrtzeiten zurück“, sagt der Trainer.

Für ein besseres Wintersportangebot in der Region wünscht sich Templin eine mobile Eishalle in Form eines Zeltes, die beispielsweise in Schwerin aufgebaut werden könnte. So könnten nicht nur die Eishockeyspieler besser trainieren, sondern es gäbe auch Möglichkeiten für sonstige Freizeitaktivitäten wie Eislaufen oder Curling. Von der Vielfalt des Sportangebotes würden laut Templin nicht nur die Eishockeypieler, sondern das gesamte Stadtgebiet profitieren.