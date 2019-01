Sukow : Therapie-Esel Lotta braucht Hilfe

Das Therapie-Tier vom Verein „Vier für Zwei“ hilft auf dem Sukower Jeske-Hof Menschen – Nun braucht Lotta selbst Unterstützung.

von madt

04. Januar 2019, 05:00 Uhr

Sukow. Mit einem emotionalen Hilferuf des Vereins „Vier für zwei“ versucht Diplompädagogin Iris Jeske das Leben von Esel Lotta zu retten. Die dreijährige Eseldame wurde einen Tag vor Weihnachten in die Pferdeklinik in Alt Sammit mit der Diagnose „Sandkolik“ eingeliefert. Viele Menschen bangten an den Feiertagen um ihr Leben.

Ein einzigartiges Angebot in MV

Denn Lotta ist ein Therapie-Esel, der auf dem Vereinshof nahe Sukow Menschen unterstützt. Auf dem Hof bietet Iris Jeske mit dem Verein für innovative tiergestützte Therapie ein in Mecklenburg-Vorpommern einzigartiges Angebot. Lotta spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie ist einer von drei Eseln die auf dem Hof leben. Kinder und Jugendliche, die in Schulklassen den Hof besuchen, stürzen sich praktisch auf die Tiere.

„Tiere nehmen die Menschen bedingungslos an“, erklärt Sonderpädagogin Madlen Zöllick die besondere Therapieform. Damit meint sie, dass Tiere keine Unterschiede bei Menschen machen. Kinder wie Erwachsene können zu den Tieren so viel schneller ein Vertrauen aufbauen. Die 34-Jährige ist Lehrerin der Schweriner Albert-Schweitzer-Schule und Vereinsmitglied.

Lotta brauch Spezialfutter und Medikamente

Die katastrophale Diagnose Sandkolik erreichte auch Madlen Zöllick kurz vor den Feiertagen. Laut der Klinik hatten zwei Esel rund 15 Kilo Sand in den Gedärmen. Besitzerin Iris Jeske, die sich liebevoll um die Tiere auf dem Hof kümmert, tippt auf den langen und trockenen Sommer. Neben drei Eseln leben auf dem Hof fünf Zwergschafe und drei Hunde, darunter ein sogenannter Schulbegleithund. Nun ist Lotta wieder in den Stall nach Sukow gezogen, wird aber noch täglich von der Tierärztin betreut und braucht Spezialfutter und Medikamente.

Die plötzliche Krankheit belastet den Hilfsverein, der sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert, erheblich. Während bereits mehrere tausend Euro für die Behandlung in der Klinik fällig wurden, wird laut Iris Jeske die weitere Genesung zusätzlich rund 2000 Euro kosten. Mit dem aktuellen Spendenaufruf will der Verein die künftige Arbeit sichern. „Vier für Zwei“ hat erst 2017 in Sukow angefangen. Schon heute besucht die Schweriner Albert-Schweitzer-Schule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung wöchentlich den Hof. Es geht aber auch umgekehrt: So besucht Iris Jeske mit Schulbegleithund Luna auch die Klassenräume der Schule. „Luna hat ganz besondere Fähigkeiten“, sagt die 51-Jährige. In der Hunde-Spezialausbildung stand auch Lesen auf dem Stundenplan. „Natürlich kann Luna nicht lesen. Sie lässt sich aber gern etwas vorlesen“, sagt Iris Jeske. Auch das hilft den Jugendlichen Vertrauen zu fassen.

Aktion: So können Sie helfen Wer die Therapie von Esel Lotta unterstützen möchte, kann an den Verein unter dem Stichwort „Lotta in Not“ als Verwendungszweck spenden.

Das Spendenkonto ist:

IBAN: DE15150501000641012381

BIC: NOLADE 21 WRN

Eine Spendenquittung wird auf Wunsch ausgestellt.

Kontakt: Vier für Zwei, Verein für innovative tiergestützte Arbeit, Zietlitzer Straße 3, Sukow