Godern : Verlag unterstützt Klimaprojekte

Wie nachhaltig ist das Schweriner Umland? Heute: Gisela Pekrul setzt auf digitale Bücher und klimaneutralen Druck

von Christina Köhn

04. Februar 2020, 05:00 Uhr

Keine Plastiktüten für den Einkauf, im Badezimmer verschwinden die Verpackungen für Haarshampoo und Duschgel, Kleidung wird aus zweiter Hand gekauft, das Auto bleibt öfter stehen – auch im Schweriner Umland versuchen die Bürger nachhaltiger zu leben und so das Klima zu schützen. Wir stellen in dieser Woche einige Projekte vor. Heute: Ein Verlag setzt auf elektronische Bücher und klimaneutralen Druck.

Wasser und Holz werden für die Produktion von Papier gebraucht. Zwei Rohstoffe, die in Zukunft immer knapper werden könnten. Zudem werden beim Druck Kohlenstoffdioxide freigesetzt. Deswegen hat sich Gisela Pekrul vor 25 Jahren entschieden, gleich auf digitale Bücher zu setzen, als sie ihren Verlag Edition digital gründete. „Ursprünglich haben wir elektronische Publikationen vertrieben, doch in den vergangenen Jahren kamen auch Bücher hinzu“, sagt sie.

Ob digitale Bücher nachhaltig sind, wenn dafür elektronische Geräte gebraucht werden, ist eine Frage. Doch auch der Druck von Büchern ist nicht unbedingt klimafreundlich, weil dabei unvermeidbare CO2-Emissionen entstehen. Dagegen möchte Gisela Pekrul etwas machen. „Wir lassen ab sofort unsere Bücher klimaneutral drucken“, sagt die Verlegerin aus Godern. „Möglich wird das durch die Kooperation mit einer der europaweit führenden Online-Druckereien mit Sitz in der Nähe von Stuttgart.“

Das Unternehmen unterstützt das internationale Klimaschutzprojekt Climate-Partner und kompensiert so die CO2-Emissionen. „Der Ausstoß wurde pauschal ermittelt und wird gegen einen Aufpreis durch ein internationales Klimaschutzprojekt in Indien ausgeglichen“, heißt es von der Druckerei.

„Auf dem Buchrücken der Publikationen aus dem Edition-digital-Verlag ist ab sofort ein so genannter QR-Code zu sehen, der mittels eines mobilen Gerätes – wie eines Smartphones – gelesen werden kann“, erklärt Gisela Pekrul. „Dann erscheinen weitere Informationen zu dem indischen Klimaschutzprojekt.“

Der Leser erfährt, dass eine Zuckerrohrfabrik Strom aus Abfällen der Zuckerproduktion, wie zum Beispiel Bagasse, die faserigen, gemahlenen Überreste, Strom erzeugt. Weil das so gut funktioniert, kauft die Fabrik zusätzliche Biomasse wie Kuhmist von umliegenden Bauern ein.

So verdienen sich die Bauern etwas dazu, und die Fabrik spart auf gleich zwei Wegen CO2-Emissionen ein. Erstens: Die Biomasse würde verrotten und dadurch jede Menge Methan in die Atmosphäre entlassen. Zweitens: Die Fabrik braucht für ihre Produktion keine fossilen Brennstoffe mehr. Überschüssiger Strom wird zudem ins lokale Netz eingespeist und versorgt weitere Haushalte.

Nachhaltigkeit ist in der Verlagsbranche ein großes Thema. Bücherflohmärkte, Bibliotheken und Büchertauschbörsen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Hier finden geliebte Schmöker ein zweites Zuhause und landen nicht auf dem Müll.

Auch Gisela Pekrul war in ihrer Kindheit Stammgast in einer Bücherei. „Ich war als Kind eine Leseratte. In der Bibliothek in dem Dorf bei Leipzig, wo ich aufgewachsen bin, habe ich jedes neue Buch sofort ausgelesen.“