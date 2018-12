Plate : Weihnachtszauber für den Garten

Advents-Schaufenster: Wer hat die schönste Deko im ganzen Umland? SVZ-Leser stimmen ab.

von Werner Mett

13. Dezember 2018, 12:58 Uhr

Ob Holzkerzen oder Betonpilze, Katharina Scheffel weiß, was sich Eigenheimbesitzer in den Garten stellen. Auch in den Nachbargärten von Blumen Scheffel stehen überall die kleinen roten Pilze herum. Das Schaufenster des Plater Blumengeschäftes ist gleichzeitig der Eingang. Stufe für Stufe können Besucher die vielen selbst gebastelten Werke bestaunen und schon erste Geschenk-Ideen sammeln. „Das meiste mache ich zu Hause“, sagt die freie Rednerin. Das „Schaufenster“ wird zusätzlich von einigen hundert LED-Lichtern beleuchtet, die über eine Mondzeitschaltuhr gesteuert werden.

SVZ-Leser können ab Sonnabend, 15. Dezember, im Internet – Adresse wird in der Sonnabend-Ausgabe bekannt gegeben – oder über die Telefonnummer: 0385/63788143 abstimmen.

Denn die Umland-Redaktion der SVZ sucht das schönste Schaufenster im Schweriner Umland. Sechs Teilnehmer werden in dieser Woche vorgestellt. Die Abstimmung endet am 19. Dezember. Zu gewinnen gibt

es drei Überraschungspakete.