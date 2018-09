Kleekamp : 1000 Euro für Spielplatzbau

Ein kleiner Spielplatz soll in dem Ventschower Ortsteil entstehen.

von Roland Güttler

25. September 2018, 10:32 Uhr

Im Ventschower Ortsteil Kleekamp soll ein kleiner Spielplatz entstehen. So etwas gab es in dem 50-Einwohner-Dorf noch nie, ganze Kinder-Generationen spielten auf dem Hof oder waren im Ort und in der Umgebung auf Entdeckungstour.

„Im Dorf gibt es zehn Kinder“, rechnet Karla Giese schnell durch. „Der Bürgermeister muss nur die Geräte bestellen, dann kann es losgehen! Eltern und Großeltern haben sich bereiterklärt, alles aufzubauen“, so Giese.

Aus dem Kuchenbasar der Kleekamper Frauen beim Ventschower Dorffest kamen 628 Euro zusammen. Dank zweier zusätzlicher Spender stehen unterm Strich 1000 Euro zur Verfügung.