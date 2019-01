Sternberg : 25 Jahre Seniorenzentrum in Sternberg

von Onlineredaktion SVZ

24. Januar 2019, 05:00 Uhr

Mit einer Festveranstaltung am 31. Januar wird in Sternberg das 25-jährige Jubiläum des DRK-Seniorenzentrums begangen. Nach dem Baubeginn 1993 wurde in den nachfolgenden Jahren in Abschnitten weitergearbeitet.

Bereits am heutigen Donnerstag, dem 24. Januar, lädt das Seniorenbüro im Haus zum Knobeln im Café ein. Die gesellige und unterhaltsame Runde beginnt um 14 Uhr.