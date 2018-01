Warin : 533 Stunden für den Umweltschutz

vergrößern 1 von 3 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 3





14.Jan.2018

533 Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Wariner Angelvereins „Petri Heil!“ im vergangenen Jahr am Steeder See und auf dem Vereinsgelände am Wariner See geleistet, bilanzierte Vereinsvorsitzender Wolfgang Büttner am Sonnabendnachmittag auf der Jahreshauptversammlung im Vereinshaus. „Das ist eine ganz beträchtliche Anzahl und auch ein Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz“, erklärte er.

Während es bei den Arbeitseinsätzen eine gute Beteiligung gebe, sei sie zum An- und Abangeln am Tönniesbach gering. „Alle wollen, dass es bleiben soll, aber keiner kommt. Im Durchschnitt kamen zehn bis 15 Leute. Dafür lohnt aber der Aufwand nicht“, fand Büttner klare Worte und regte an, doch einmal darüber nachzudenken, ob diese beiden Veranstaltungen weiter durchgeführt werden sollten. Großes Interesse habe es dagegen beispielsweise am Raubfisch- und ebenso am Nachtangeln gegeben.

Mit Infoständen präsent war der Wariner Verein auf städtischen Veranstaltungen wie zum 1. Mai und auf dem Weihnachtsmarkt. „Es wird gut von den Warinern angenommen. Es macht Spaß“, so Wolfgang Büttner, der sich dabei jedoch mehr Interesse von der jungen Generation im Verein wünscht, auch für den Auf- und Abbau. Dem Vorstand gefalle nicht, dass immer nur drei, vier Leute die Arbeit machen würden.

Wolfgang Büttner erinnerte an das gelungene Jubiläumsfest im vergangenen Sommer anlässlich 25 Jahre Angelverein „Petri Heil!“,, für das Sponsoren gewonnen werden konnten. Ebenso wie für den neuen Anstrich des Vereinsgebäudes, der endlich erfolgt sei. „Wir müssen Haus und Gelände weiter in Ordnung halten und dazu sollte ein jeder beitragen“, appellierte er.

Um ab sofort mehr Ordnung ins Vereinshaus zu bekommen, folgten die Mitglieder seinem Vorschlag, einen Verantwortlichen zu benennen, der in Absprache mit dem Vorstand die Schlüsselgewalt inne hat. Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf Epaper.