800 Jahre Brüel : Bastler für das Stadtmodell gesucht

Im Brüeler Rathaus lagert ein altes Modell der Stadt. Zur 800-Jahrfeier möchte der Bürgermeister es von Hobbybastlern aufarbeiten lassen.

Brüel | Auf dem Dachboden des Rathauses in Brüel lagern sicherlich noch mehr Schätze. Doch für die Feier zum 800. Jubiläum der Stadt hat Bürgermeister Burkhard Liese einen ganz bestimmten in den Blick genommen: Ein Stadtmodell, das vor Jahren in mühevoller Kleinstarbeit aufgebaut worden war. „Es hat früher im Eingangsbereich des Rathauses gestanden“, sagt Bur...

