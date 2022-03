Bahnstrecke Hamburg-Rostock : Alte Eisenbahnbrücken kosten Sternberg und Blankenberg viel Geld

Die Stadt Sternberg will die Planungen für Brückenneubauten in Groß Görnow und Sagsdorf starten, indes möchte die Gemeinde Blankenberg das Bauwerk an der Friedrichswalder Weiche abreißen lassen.

Sternberg/Blankenberg | Über 100 Jahre alt sind die beiden Brücken im Sternberger Seenland über die Eisenbahnstrecke Hamburg-Stralsund bei Groß Görnow und an der Friedrichswalder Weiche. Beide sind baugleich und beide dringend sanierungsbedürftig. Das stellt die Eigentümer dieser Bauwerke – die Stadt Sternberg und die Gemeinde Blankenberg – vor enorme finanzielle Herausforde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.