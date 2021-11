Volkstrauertag : Andachten am Ehrenmal in Sternberg und auf dem Friedhof in Warin

Am Sonntag finden Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag statt.

Sternberg/Warin | Zwei Wochen vor dem ersten Advent ist Volkstrauertag in Deutschland. Der Gedenktag fällt in diesem Jahr auf den 14. November. Traditionell finden an diesem Sonntag in der ganzen Bundesrepublik Kranzniederlegungen statt, so auch in Sternberg und Warin. Bürgervorsteher spricht in Sternberg Worte des Gedenkens In Sternberg ist das Ehrenmal für die ...

