„Kunst heute“ in Kaarz : So werden ausrangierte Hemden und Vasen zu Kunst

Anette Leyener und Ruzica Zajec zeigen in Kaarz Fotos, Aquarelle und Objekte. Alltägliche Gegenstände finden bei ihnen eine neue Verwendung.

Kaarz | Mit einem Kameraklick hat Ruzica Zajec einen Moment eingefangen, den es so nie wieder gibt. „Eine Wirklichkeit“ nennt sie ihre Fotoserie, zu sehen in der Gemeinschaftsausstellung „still leben“ im Atelierhaus Kaarz. Damit die Fotos eher wie Collagen aussehen, was sie nicht sind, hat es indes viel Vorarbeit gebraucht. „Ich habe in meinem Atelier Oberlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.