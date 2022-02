Getränkemarkt Neukloster : Seltenes Bier und Propangas

Vor einigen Monaten hat der einzige Getränkemarkt der Stadt geschlossen und mit ihm die einzige Postfiliale. Nun sind die Räume wieder besetzt, allerdings ohne Poststelle.

Neukloster | Es sei der Wunsch der Einwohner gewesen: „Ständig sind Kunden in unser Wariner Geschäft gekommen und haben gefragt, ob wir nicht auch in Neukloster einen Markt aufmachen können“, sagt Getränkeland-Geschäftsführer Harald Zimmermann. Denn in der Kleinstadt hat der letzte Getränkemarkt vor einigen Monaten geschlossen und mit ihm die letzte Poststelle....

