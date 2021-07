Warin : Autofahrer ignorieren Baustelle und Durchfahrtsverbot auf B192

Die Autos fahren einfach die abgesperrte Straße entlang, obwohl sie nach den Bauarbeiten noch nicht freigegeben wurde.

Warin | „Ganz schön frech“ findet es Warins Bürgermeister Björn Griese, was sich am Freitagabend und übers Wochenende zwischen Markt und Mühlenbachbrücke abspielte. Am Freitag machte der Asphaltleger Extrastunden, um die Straßendecke auf dem Abschnitt der Bundesstraße 192 neu aufzutragen und seine Arbeit fertigzustellen. Durchfahrtsverbot wurde einfach ign...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.