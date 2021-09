B321 bei Pinnow : Nach Abbiegemanöver schwerer Unfall mit drei Verletzten

Die Bundesstraße 103 musste in Höhe der Ampelkreuzung bei Pinnow voll gesperrt werden.

Sternberg/Pinnow | Dieses Abbiegemanöver endete mit einem schweren Unfall. Am Samstag gegen 23.30 Uhr wollte ein 22-jähriger Mercedesfahrer auf der Bundesstraße 321 an der Ampelkreuzung bei Sukow und Pinnow abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 75-jährige Fahrer und die 55-jährige Beifahrerin in diesem Auto wurden schwer verletzt und mussten...

