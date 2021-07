Arbeiten vorfristig fertig : Die Sperrung der B192 in Warin wird früher aufgehoben

Endlich wieder freie Fahrt auf der Bundesstraße 192 in Warin. Abschließende Reinigungsarbeiten und Straßenmarkierungen beenden die wochenlangen Sperrungen.

Warin | Gute Nachricht für alle Kraftfahrer und die Wariner: Mittwoch, 28. Juli, ab 6 Uhr wird die Ortsdurchfahrt auf der Bundesstraße 192 freigegeben. Diese Nachricht bekam Christine Schrein vom Ordnungsamt in Warin am Dienstagmittag vom zuständigen Ingenieurbüro. „Das ist dick und fett unterstrichen“, so Schrein gegenüber SVZ. Damit werden die Straßenbauarb...

