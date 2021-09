Bibower Dorfkirche : Glocken aus Nordrhein-Westfalen läuten in Mecklenburg

Feierlicher Akt zur Inbetriebnahme des neuen Geläuts in der Bibower Dorfkirche.

Bibow | Es ist ein bewegender Moment am Sonntagmorgen in der Bibower Kirche. Die Gemeinde und der Kirchenbauverein feiern bei einem Gottesdienst, dass wieder das vollständige Glockengeläut vom Turm erklingen kann. Mehr als 100 Jahre gab es nur eine einzige Glocke. Wie in anderen Kirchen in Deutschland wurden für die Rüstungsproduktion in den beiden Weltkriege...

