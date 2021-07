Brüel : Ortsgruppe der Volkssolidarität plant erste Veranstaltungen

Der Nachmittag mit Musik und Tanz am Roten See war ein gelungener Auftakt. Weitere Feste und Spieleabende sollen folgen.

Brüel | Endlich nicht nur miteinander telefonieren oder sich auf der Straße zuwinken: Der Vorstand der Brüeler Ortsgruppe der Volkssolidarität lud zu einem gemütlichen Nachmittag am Roten See ein. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so viele kommen“, gesteht Ortsgruppenvorsitzende Edith Gronert. Sie seien zwar schon immer gefragt worden, wann es denn wied...

