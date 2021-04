Sternberg : Langes Warten auf einen Termin im Bürgerbüro

Das Bürgerbüro Sternberg ist ausgelastet. Wer in Ludwigslust-Parchim ein Auto zulassen will, muss viel Zeit aufbringen.

Sternberg | Wer jetzt ein neues Auto zulassen will, steht vor einer echten Herausforderung. Das ergab am Donnerstag ein Test unserer Redaktion in Sternberg. Das Bürgerbüro kann für die nächsten drei Wochen keinen Termin vergeben. Chancen, zeitnah ein Auto anzumelden, gibt es für Bürger dieser Region derzeit ohne Termin in den Zulassungsstellen in Schwerin und Lud...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.