Sternberg, Brüel, Warin und Neukloster : Corona-Testzentren öffnen auch zum Jahreswechsel

Die Teams in Sternberg, Brüel, Warin und Neukloster testen nicht nur an Silvester, sondern zum Teil auch an Neujahr.

Sternberg/ Brüel/ Warin | Die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Auch an den Feiertagen und vor allem auch wegen der aktuell geltenden Corona-Regelungen. Das Team teste aktuell 40 bis 50 Personen pro Tag, heißt es beispielsweise vom „Pflegeteam Fischer“, das die Corona-Tests in der Stadthalle in Warin durchführt. Dabei ist dieses Testzentrum täglich „nur“ eine Stunde geöffnet. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.