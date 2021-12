Dabel und Brüel : Polizei zieht zwei Betrunkene aus dem Verkehr

Ein Fahrradfahrer wurde in Dabel und ein Autofahrer in Brüel erwischt – in beiden Fällen wurde Strafanzeige erstattet.

Dabel, Brüel | In Schlangenlinien fuhr am Freitag eine Person mit dem Fahrrad nach Dabel. Schnell merkten die Beamten vor Ort, dass der Mann betrunken war. „Zum Glück ist nichts passiert. Wir haben aber eine Strafanzeige aufgenommen“, heißt es aus dem Polizeirevier in Sternberg. Der Mann war mit mehr als 1,1 Promille unterwegs. In Brüel wird Autofahrer aus dem Ve...

