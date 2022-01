Holzendorf bei Dabel : Gemeindevertreter suchen Areal für einen Kinderspielplatz

Nach dem Rundgang von zwei Ausschüssen der Gemeinde Dabel durch den Ortsteil Holzendorf gibt es einen favorisierten Ort für einen Spielplatzbau.

Dabel/Holzendorf | Samstagvormittag in Holzendorf: Nach und nach rollen Autos in den Ortsteil von Dabel. Der Sozial- und der Bauausschuss treffen sich, um gemeinsam auszuloten, wo ein Spielplatz geschaffen werden könnte. Ein junges Paar gesellt sich dazu: Kathrin und Sebastian Walker sind mit ihren beiden Kindern in einen Neubau in den Ort gezogen. Sie sind gespannt, wo hier im Dorf ein Platz zum Spielen entsteht. Die beiden ziehen mit, als sich der Ausschuss auf den Weg durch den Ortsteil macht. Neue Spielgeräte für zwei Plätze Bis kurz vor der Sitzung im Freien regnet es. Als sich die Gemeindevertreter und berufenen Bürger auf den Weg machen, ist esaber trocken. Die Akteure schauen sich drei mögliche Grundstücke an, die zum Spielplatz werden könnten und kommen dabei auch mit Nachbarn ins Gespräch. So ein Thema kann man nicht am Tisch behandeln, sagt Gemeindevertreter Thomas Edlich. Außerdem will das Dorfparlament jetzt schnell entscheiden, damit die Beschaffung der Spielgeräte eingeleitet werden kann. Und zwar gleich für zwei Plätze - für den Badestrand am Holzendorfer See in Dabel und für Holzendorf selbst. Junge Familien mit Kindern sind zugezogen In diesem Ortsteil gibt es noch keinen Spielplatz. Doch viele junge Leute haben inzwischen gebaut, sagt Jörg Neumann. Weitere Häuser sollen entstehen. Einige Bürger haben bei der Gemeinde beantragt, dass sie sich mit dem Thema befassen soll. Zwischenzeitlich hatte sich die Kommune auch um Fördergelder bemüht, was allerdings fehlschlug. Doch auch ohne Förderung soll es jetzt voran gehen. Auf einem gemeindeeigenen Grundstück, das der Ausschuss am Sonnabend besichtigte, stehen Garagen. Für ein anderes gibt es gerade Interessenten für den Bau eines Eigenheims. Favorisiertes Grundstück liegt abseits viel befahrener Straßen Favorit für den neuen Spielplatzes ist aus der Sicht der Ausschüsse ein Areal, das sich hinter der Bebauung Am Blauen See, also in zweiter Reihe zur Bundesstraße erstreckt. Das läge relativ im Zentrum des Dorfes und auch abseits von Straßen, sagt Bürgermeister Jörg Neumann. Es habe auf jeden Fall etwas gebracht, sich die Situation vor Ort anzuschauen, sagt der Vorsitzende des Sozialausschusses Norbert Peters. Denn das jetzt favorisierte Grundstück hatte man im Vorfeld fast ausgeschlossen. Erst vor Ort und im Gespräch mit einem Anlieger zeigten sich die Möglichkeiten. Es müssen hier allerdings noch einmal genauer die Eigentumsverhältnisse geprüft werden, so Bürgermeister Neumann. Spielinsel mit Kletterturm und Rutsche Mit dem neuen Areal für Kinder in Holzendorf könnte es wegen der noch zu klärenden Fragen nicht ganz so schnell gehen wie mit den Spielgeräten für die Badeanstalt am Holzendorfer See. Aber für beide Plätze soll eine Spielinsel angeschafft werden - mit Kletterturm, Rutsche und Sandkasten. Am See könnte das zügig passieren und noch bis zur neuen Badesaison fertig sein, sagt Jörg Neumann. Alte Spielgeräte am See wurden gesperrt An der Badestelle hatten über Jahrzehnte Spielgeräte aus DDR-Zeiten gestanden. Mitte der 1970er-Jahre waren Schaukel, Klettergerüst und Wippe aufgestellt worden, berichten Gemeindevertreter. Das gesamte Areal am Holzendorfer See wurde seinerzeit mit vielen freiwilligen Arbeitseinsätzen aufgebaut. Burghild Bretschneider weiß noch, wie sie in der zehnten Klasse am Bau der Freilichtbühne mitgewirkt hatte. Das war Pflicht für die Schüler zwischen den mündlichen und schriftlichen Prüfungen. Die Bühne steht bis heute. Die Spielgeräte, die zwischenzeitlich noch einmal repariert wurden, mussten allerdings vor zwei Jahren auf Drängen des Tüv abgebaut werden. Es gab auch keine Erlaubnis, sie noch einmal zu reparieren. Weitere Möglichkeiten zum Spielen in Dabel Die Gemeinde Dabel hat bereits das Geld eingeplant, um dieses Jahr an der Badestelle neue Spielgeräte aufzubauen. Für den neu zu schaffenden Spielplatz in Holzendorf soll das in Kürze über den Nachtragshaushalt erfolgen. Einen weiteren Spielplatz betreibt die Kommune am Herrenweg in Dabel. Außerdem dürfen die Kinder laut Bürgermeister Neumann auch einen privaten Spielplatz an der Hotelanlage nutzen. Weiterlesen: In Holzendorf bei Dabel soll ein Spielplatz entstehen ...

