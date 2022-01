Karl-Marx-Straße in Sternberg : Neu gestalteter Spielplatz ist endlich fertig

Knapp zwei Jahre nachdem der Sozialausschuss aus Sternberg den Entschluss fasste, in der Karl-Marx-Straße neue Spielgeräte aufzustellen, sind Klettergerüst und Co. endlich da.

Sternberg | Noch lädt das rot-weiß-gestreifte Absperrband am Spielplatz in der Sternberger Karl-Marx-Straße nicht ein, um auf den neuen Spielgeräten zu toben, zu rutschen und zu klettern. Das wird demnächst aber auch verschwinden. Und so können die Kinder nach etwas mehr als zwei Jahren Wartezeit endlich auf den ersehnten neuen Geräten am neu gestalteten Spielpla...

