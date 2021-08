Sternberg : Donnerstags ohne Termin ins Bürgerbüro

Für die anderen Tage gilt weiterhin die in der Corona-Zeit eingeführte Regelung. Aus Sicht der Verwaltung in Sternberg hat sich das bewährt. Auch in Neukloster hat man positive Erfahrungen mit der Terminvergabe gemacht.

Sternberg/Neukloster | Im Sternberger Bürgerbüro läuft in Corona-Zeiten seit Monaten alles nur noch per Terminvergabe. „Das hat sich bewährt“, betont Bürgerbüro-Leiter Eckardt Meyer, „geschätzt sind fast 90 Prozent der Bürger damit sehr zufrieden“. Nun gibt es allerdings eine Änderung: „Der Donnerstag ist bis auf Weiteres ohne Terminvergabe. Das haben wir so schon im Jul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.