Sternberg : Drittes Treffen des ökumenischen Gesprächskreises

Einladung für den 24. November in das Gemeindehaus in Sternberg

Sternberg | „Wie kann Kirche mit anderen gelingen?" Diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten Treffens des ökumenischen Gesprächskreises in Sternberg. Darüber informiert Susanne Priesemann, eine der Organisatorinnen. Das mittlerweile dritte Treffen dieses Gesprächskreises beginnt am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus in der Mühlenstraße in Ster...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.