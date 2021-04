Ehemalige Kita in Sternberg : DRK will Gebäude weiter nutzen

Die Suche nach einer Alternative für den ehemaligen Kindergarten Am Berge in Sternberg geht weiter.

Sternberg | Der Spielplatz ist verwaist, der ehemalige Kindergarten Am Berge in Sternberg ist leer. Im vergangenen Jahr hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine neue Kindertagesstätte in der Karl-Marx-Straße eröffnet. Doch was wird aus dem alten Gebäude? Das fragte eine Leserin am Heißen Draht unserer Zeitungsredaktion. Tagespflege bleibt an...

