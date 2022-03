Gemeinde Jesendorf : Erschließung des neuen Wohngebietes in Trams startet demnächst

In den nächsten Tagen sollen in Trams für die Erschließung des 25.000 Quadratkilometer großen Areals die ersten Bagger anrollen.

Trams | Wenn alles nach Plan läuft, dann könnten im Sommer dieses Jahres die ersten Häuser im neuen Wohngebiet der Gemeinde Jesendorf am Tramser See gebaut werden. Die Erschließung der Ackerfläche fängt bereits in dieser Woche „leise an“, wie Investor Michael Zucker aus Hohen Viecheln berichtet. Alle vertraglichen Sachen mit der Gemeinde sind bereits erledigt...

