Sternberg : Events sollen für Trubel in Innenstadt sorgen

Osterfest, Feierabend-Shopping und ein Streetfood-Festival. Mit Veranstaltungen möchte Tobias Glaser wieder Leben in die Kütiner Straße bringen. Daneben möchte er auch einen Gewerbeverein für Sternberg gründen.

Sternberg | Die Corona-Krise hat die Geschäfte in der Innenstadt in Sternberg hart getroffen. So hart, dass einige Unternehmen bereits aufgegeben haben. Und deshalb müsse nun ein Wendepunkt her, meint Tobias Glaser, Inhaber der Werbeagentur Create in der Kütiner Straße. „Wir müssen ein bisschen was machen für Sternberg. Die beiden vergangenen Jahre waren katastro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.