Neukloster : Laut Polizei haben immer mehr Grunschulkinder Probleme beim Fahrradfahren

Sicheres Fahren nimmt bei den Viertklässlern immer mehr ab, so die Präventionsbeamtin, die zusammen mit der Verkehrswacht die Fahrradprüfungen in den Grundschulen in Wismar und Umgebung durchführt.

Neukloster | Deutschland im Fahrradboom: Den Händlern werden die Räder aus den Händen gerissen. Aktuell gibts teils wochenlange Wartezeiten – für E-Bikes vor allem. Bereits seit einiger Zeit liegen Elektroräder voll im Trend. 2020 haben sich zwei Millionen Bundesbürger neue Elektro-Fahrräder gekauft. „Vor allem Erwachsene“, sagt die Präventionsbeamtin bei der Poli...

