Suche nach Fördermitteln : Skater-Park in Warin in der Warteschleife

Vor drei Jahren diskutierten die Stadtvertreter rege über solch ein Areal. Damals wurde Geld eingeplant und ein Standort bestimmt. Doch seitdem ist das Projekt eingeschlafen.

Warin | In diesem Artikel erfährst Du: Warum bis heute kein Skate-Park in Warin entstanden ist. Ob es in Zukunft einen solchen Park geben wird. Was die Vorsitzende des Jugendclubs dazu sagt. Bunte Grafitti, moderne Rampen für coole Tricks a la Tony Hawk und ein Ort, um sich mit anderen Jugendlichen zu treffen – ein Skater-Park bietet Kinder...

