Festumzug 800 Jahre Brüel : Für das Stadtjubiläum werden Leihgaben aus der DDR-Zeit gesucht

Vorbereitungen für den Festumzug zum 800. Geburtstag in Brüel: Anke Zelas sucht Pionierblusen, FDJ-Hemden, Fahnen und andere DDR-Utensilien.

Brüel | Das Stadtjubiläum zum 800. Geburtstag von Brüel rückt näher. Am Pfingstsonntag. 5. Juni, soll es einen großen Festumzug geben. Das ist mit umfangreichen Vorbereitungen verbunden. Für ein Bild des Umzugs - nämlich den zur Geschichte Brüels in der DDR - hat Anke Zelas den Hut auf. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende des ostdeutschen Staates sucht sie jetzt Utensilien aus dieser Zeit. Vom Halstuch bis zum Zauberwürfel „Für die Gestaltung brauchen wir die Unterstützung unserer Bürger“, sagt Anke Zelas und ist auf der Suche nach Leihgaben. Insbesondere geht es um Pionierblusen und Halstücher, FDJ-Hemden, große und kleine Fahnen unter anderem von der DDR und der Sowjetunion, große Fotos von damaligen Politikern, blaue Arbeitskittel für Männer und Kittelschürzen für Frauen, Arztkittel, Hauben und medizinische Utensilien, Schwesterntrachten aus der Zeit seit 1949, Kassettenrekorder, Walkman und Zauberwürfel. Wer kann weitere Leihgaben zur Verfügung stellen? Nach einem ersten Aufruf in den sozialen Medien stehen schon eine rote Arbeiterfahne und ein Bild von Otto Grotewohl bereit. Wer weitere Leihgaben zur Verfügung stellen kann, sollte sich bei Anke Zelas aus der Sonderkommission zur Vorbereitung des Stadtjubiläums - auch als Soko bekannt - unter der Telefonnummer 0170/2891456 melden. Neben der Soko arbeiten weitere Akteure an den Vorbereitungen des Jubiläums. So nähen Frauen aus dem Betreuten Wohnen und aus der Rheumaliga Wimpelketten, berichtet Anke Zelas. Weiterlesen: Stadt bereitet eine Festwoche vor ...

