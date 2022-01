Inventur in Brüel : Gartenmarkt bleibt zwei Tage geschlossen

DHG will ihren Markt nach Inventur in dieser Woche ab Donnerstag wieder öffnen.

Brüel | Der Haus-, Hof- und Gartenmarkt Brüel der Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft (DHG) bleibt in dieser Woche am Dienstag und am Mittwoch für zwei Tage geschlossen. Grund für die kurze Pause ist eine Inventur, teilt der Markt über Facebook mit. Ab Donnerstag ist wieder geöffnet. Der Markt in der Bahnhofstraße ist für sein breites Sortiment bekannt, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.