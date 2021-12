Nach Aus für öffentliche Badestellen : Badewasserqualität wird 2022 in Borkow nicht mehr getestet

Mehrheitsbeschluss im Dorfparlament für Aufgabe der öffentlichen Badestellen am Borkower, Woseriner und Klein Pritzer See ab kommendem Jahr

Borkow | Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Gemeinde Borkow zieht sich aus der Badegewässerbeprobung zurück, da man ab der Badesaison 2022 keine Badestellen am Borkower, Woseriner und Klein Pritzer See mehr unterhalten will. Nach monatelanger kontroverser Diskussion fiel jetzt die Entscheidung dafür mit 4 zu 2 Stimmen in der Gemeindevertretung. Nunmehr wird ...

