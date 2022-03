100 000 Euro Schaden : Hund stirbt bei Brand in Warin

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht ein Schuppen im Graupenmühler Weg in Warin in Brand.

Warin | Bei einem Feuer in Warin ist ein Hund in den Flammen verendet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Dienstag ein Schuppen in Brand. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und rief gegen Mitternacht umgehend bei der Rettungsleitstelle an. Die Flammen griffen auf einen weiteren Schuppen, einen Hundezwinger und ein Doppelhaus über. Dieses wurde...

