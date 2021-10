Leerstand in den Geschäften : Große Sorge um Zukunft der Sternberger Altstadt

Ob Vodafone, der Bäcker am Markt oder das ehemalige Schuhgeschäft. Immer mehr Läden machen dicht. Die Stadt prüft nun Maßnahmen, um wieder Leben in die leerstehenden Geschäfte zu bringen.

Sternberg | Die Pastiner Straße ist leer. Menschen sind hier kaum zu finden. Auch ein Blick in die Schaufenster des ein oder anderen Ladens zeigt, die Stadt steht vor einer schwierigen Zukunft. Nur noch das Vodafone-Symbol, das an einem leerstehenden Gebäude hängt, erinnert an den ehemaligen Mobilfunk-Laden. Auf der anderen Straßenseite blühen die Blumen und Pfla...

